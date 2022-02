Guerra Ucraina, Kiev: Russia ha perso 4.300 soldati e 146 carri armati (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia ha perso circa 4.300 soldati e 146 carri armati dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Lo ha dichiarato la vice ministra della Difesa di Kiev Hanna Malyar, aggiungendo che sarebbero stati abbattuti anche 27 aerei e 26 elicotteri di Mosca. L’esercito ucraino ha distrutto la metà dei veicoli da trasporto russi che sono entrati a Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina. Lo ha annunciato Alexei Arestovich, consigliere della presidenza Ucraina, secondo cui la città è stata teatro di “pesanti combattimenti”, con le forze russe che nella notte sono entrate e hanno fatto esplodere un gasdotto. Ai civili, ha precisato il consigliere, è stato raccomandato di non lasciare le loro abitazioni. Questa mattina ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lahacirca 4.300e 146dall’inizio dell’invasione dell’. Lo ha dichiarato la vice ministra della Difesa diHanna Malyar, aggiungendo che sarebbero stati abbattuti anche 27 aerei e 26 elicotteri di Mosca. L’esercito ucraino ha distrutto la metà dei veicoli da trasporto russi che sono entrati a Kharkiv, la seconda città più grande dell’. Lo ha annunciato Alexei Arestovich, consigliere della presidenza, secondo cui la città è stata teatro di “pesanti combattimenti”, con le forze russe che nella notte sono entrate e hanno fatto esplodere un gasdotto. Ai civili, ha precisato il consigliere, è stato raccomandato di non lasciare le loro abitazioni. Questa mattina ...

