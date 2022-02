Guerra Ucraina, Italia e Ue chiudono lo spazio aereo alla Russia | Kiev: "Ripresa Kharkiv" | Esplosioni nella Capitale (Di domenica 27 febbraio 2022) 27 feb 14:15 Guerra in Ucraina, Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare russo. Lo riporta la Pa. 27 feb 14:12 Putin: le sanzioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 febbraio 2022) 27 feb 14:15in, Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare russo. Lo riporta la Pa. 27 feb 14:12 Putin: le sanzioni ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - vertvigo : RT @itstheresac: C'è una guerra in corso e stanno dando la precedenza ai bianchi, l'esercito ucraino sta bloccando l'uscita dall'Ucraina di… - pant012 : RT @paoloborrometi: Protestare contro la guerra in Occidente è il minimo: giusto e doveroso. Contestare la guerra in Russia (con la polizia… -