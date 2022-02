Guerra Ucraina, Gravina: «Lavoriamo per riportare De Zerbi in Italia» (Di domenica 27 febbraio 2022) Gabriele Gravina esprime il suo pensiero sulla Guerra in Ucraina e svela come si lavori per riportare in Italia il prima possibile De Zerbi In una nota all’ANSA, Gabriele Gravina ha parlato della situazione in Ucraina e del momento vissuto da Roberto De Zerbi. IL MESSAGGIO – «La crisi Ucraina ci addolora e ci preoccupa molto. Con il posticipo di 5? dell’inizio delle gare del fine settimana abbiamo voluto dare un segnale di unità nel promuovere e sostenere la pace. Ringrazio i tanti club, i dirigenti, i calciatori e gli allenatori che stanno inviando messaggi coerenti con la posizione Italiana e quella della UEFA. In queste ore, il presidente Ceferin si sta attivando in prima persona per aiutare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Gabrieleesprime il suo pensiero sullaine svela come si lavori perinil prima possibile DeIn una nota all’ANSA, Gabrieleha parlato della situazione ine del momento vissuto da Roberto De. IL MESSAGGIO – «La crisici addolora e ci preoccupa molto. Con il posticipo di 5? dell’inizio delle gare del fine settimana abbiamo voluto dare un segnale di unità nel promuovere e sostenere la pace. Ringrazio i tanti club, i dirigenti, i calciatori e gli allenatori che stanno inviando messaggi coerenti con la posizionena e quella della UEFA. In queste ore, il presidente Ceferin si sta attivando in prima persona per aiutare ...

