Guerra Ucraina, Federazione Internazionale Volley: la Russia non ospiterà gare di Nations League (Di domenica 27 febbraio 2022) La Federazione Internazionale di Pallavolo (Fivb) in risposta all'invasione militare in Ucraina ha deciso di non far ospitare alla Russia i due turni di partite della Volleyball Nations League (Vnl). La città di Ufa era stata scelta per la terza settimana della stagione Vnl femminile (28 giugno – 3 luglio) mentre la città di Kemerovo avrebbe dovuto ospitare le partite della terza settimana della stagione Vnl maschile (5-10 luglio). Nessuna decisione invece ancora per quello che è il Campionato mondiale di pallavolo maschile che, per il momento, resta in Russia (26 agosto – 11 settembre). SportFace.

