Guerra Russia-Ucraina: stamattina ho pianto di rabbia e tristezza (Di domenica 27 febbraio 2022) Pensando a questa Guerra, stamattina ho pianto. L’ho fatto nella mia cucina della mia bella casa, mentre facevo colazione con le cose che preferisco. Ero immersa nella mia quotidianità, fatta di gesti quasi automatici e di comodità ormai date per scontate. Poi quel pianto e all’improvviso è stato come staccarmi da me e guardare Francesca da fuori. In un attimo, quei gesti ordinari sono diventati importantissimi, pieni di cura, e l’idea di poterne fare a meno, anche solo per una giornata, mi è apparsa tragica. Ho realizzato con estrema tristezza che un giorno qualunque qualcuno decide di scombinare la tua vita a tal punto da non sapere più se domani potrai sederti ancora in quella cucina a fare colazione oppure la tua casa verrà sbriciolata come biscotti da qualche missile. Basta anche solo il pensiero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Pensando a questaho. L’ho fatto nella mia cucina della mia bella casa, mentre facevo colazione con le cose che preferisco. Ero immersa nella mia quotidianità, fatta di gesti quasi automatici e di comodità ormai date per scontate. Poi quele all’improvviso è stato come staccarmi da me e guardare Francesca da fuori. In un attimo, quei gesti ordinari sono diventati importantissimi, pieni di cura, e l’idea di poterne fare a meno, anche solo per una giornata, mi è apparsa tragica. Ho realizzato con estremache un giorno qualunque qualcuno decide di scombinare la tua vita a tal punto da non sapere più se domani potrai sederti ancora in quella cucina a fare colazione oppure la tua casa verrà sbriciolata come biscotti da qualche missile. Basta anche solo il pensiero ...

