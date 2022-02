Guerra Russia-Ucraina, proteste nelle strade di Minsk contro il coinvolgimento della Bielorussia. La leader dell’opposizione: “Non vogliono essere complici” (Di domenica 27 febbraio 2022) Manifestazioni a Minsk, in BieloRussia, contro la Guerra in Ucraina e per protestare contro il coinvolgimento della BieloRussia e del regime di Lukashenko nel conflitto militare. Alcuni video delle iniziative sono stati postati su Twitter da Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell’opposizione bielorussa. “La gente in tutta la BieloRussia grida ‘no alla Guerra’. Non vogliono essere complici dell’invasione russa dell’Ucraina. Non vogliono che i nostri missili lanciati attacchino i nostri vicini”. Secondo l’ex ministro della Difesa ucraino, Andriy Zagorodnyuk, è molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Manifestazioni a, in Bielolaine per protestareilBieloe del regime di Lukashenko nel conflitto militare. Alcuni video delle iniziative sono stati postati su Twitter da Sviatlana Tsikhanouskaya,bielorussa. “La gente in tutta la Bielogrida ‘no alla’. Nondell’invasione russa dell’. Nonche i nostri missili lanciati attacchino i nostri vicini”. Secondo l’ex ministroDifesa ucraino, Andriy Zagorodnyuk, è molto ...

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione, è evidente che sanzioni che non tocchino le importazioni (di gas e altro) dall… - lauraboldrini : 'È impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui'. Così #ElenaKovalskaya ha rassegnato l… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - xWiseGirl : RT @MariaRo99325323: La Russia scende in Piazza per manifestare contro la guerra in #Ucraina. Putin fa arrestare 2000 manifestanti. QUESTA… - patroclo1991 : A pranzo ho trollato brutalmente cognata piddina,vuole la Guerra con la Russia, ma ha casa a Torvaianica si lamenta… -