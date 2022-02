Guerra Russia-Ucraina, parla Tony Capuozzo: ecco cosa sta succedendo (Di domenica 27 febbraio 2022) Tra poche ore ci sarà un incontro tra la delegazione russa e quella Ucraina per tentare di fermare la Guerra tra le due nazioni. Tutto avverrà nei pressi di Pripyat, città fantasma non lontana da Cernobyl. Tony Capuozzo approfondisce l’argomento, le sue parole: ” Domattina si parlano, in BieloRussia. La regia dell’incontro, discreta, è cinese“. A proposito della Cina rivela che la repubblica sarebbe diciamo offesa dal coinvolgimento di Taiwan a causa del rifornimento di semiconduttori alla Russia: ” E la Cina lo considera un’ingerenza in fatti interni, uno schiaffo alla propria sovranità…. le escalation nascono da incidenti per caso o vecchie ruggini, dai vicoli ciechi degli invasori e dalle trappole che non si vuole disinnescare, dobbiamo sperare che quel tavolo, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 febbraio 2022) Tra poche ore ci sarà un incontro tra la delegazione russa e quellaper tentare di fermare latra le due nazioni. Tutto avverrà nei pressi di Pripyat, città fantasma non lontana da Cernobyl.approfondisce l’argomento, le sue parole: ” Domattina sino, in Bielo. La regia dell’incontro, discreta, è cinese“. A proposito della Cina rivela che la repubblica sarebbe diciamo offesa dal coinvolgimento di Taiwan a causa del rifornimento di semiconduttori alla: ” E la Cina lo considera un’ingerenza in fatti interni, uno schiaffo alla propria sovranità…. le escalation nascono da incidenti per caso o vecchie ruggini, dai vicoli ciechi degli invasori e dalle trappole che non si vuole disinnescare, dobbiamo sperare che quel tavolo, ...

