Guerra Russia Ucraina, lo chef Salvatore Leo: “Il mio ristorante di Kharkiv chiuso, un ex militare ha portato me e la mia famiglia nel centro del Paese” (Di domenica 27 febbraio 2022) “Valigie piene di vestiti e scorte alimentari nel bagagliaio“. Tutt caricato in macchina mentre lui è la sua famiglia stavano nascosti “sotto terra, nel parcheggio sotterraneo della casa”. A parlare all’Adnkronos è Salvatore Leo che in Ucraina ci vive da 13 anni. Originario della provincia di Salerno, Leo gestisce un noto ristorante, l’Osteria Il Tartufo di Kharkiv, trenta chilometri dal confine con la Russia. “Ho aspettato un mio amico, un ex militare che mi è venuto a prendere nella notte e mi ha portato nel centro dell’Ucraina, dove la situazione sembra più tranquilla”, ha spiegato il ristoratore. Il suo è uno dei locali preferiti dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che anche lo scorso 11 febbraio ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) “Valigie piene di vestiti e scorte alimentari nel bagagliaio“. Tutt caricato in macchina mentre lui è la suastavano nascosti “sotto terra, nel parcheggio sotterraneo della casa”. A parlare all’Adnkronos èLeo che inci vive da 13 anni. Originario della provincia di Salerno, Leo gestisce un noto, l’Osteria Il Tartufo di, trenta chilometri dal confine con la. “Ho aspettato un mio amico, un exche mi è venuto a prendere nella notte e mi haneldell’, dove la situazione sembra più tranquilla”, ha spiegato il ristoratore. Il suo è uno dei locali preferiti dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che anche lo scorso 11 febbraio ha ...

