Guerra Russia-Ucraina, La Rappresentante Di Lista lancia un appello: “Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita” (Di domenica 27 febbraio 2022) “Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco?”. Così La Rappresentante Di Lista via Twitter nella giornata di oggi 27 febbraio in riferimento ovviamente alla Guerra in Ucraina. Il duo musicale ha poi invitato i colleghi ad unirsi a loro e una prima risposta è già arrivata da Francesca Michielin: “Ci sarò!”. “Abbiamo cercato un po’ in rete e abbiamo letto che domani, sabato 26 febbraio, in molte città ci saranno presidi contro la #GuerraUcraina. Al momento siamo a Milano e parteciperemo alla manifestazione di L.go Cairoli 14.30?, avevano invece scritto ieri, partecipando alla manifestazione nel capoluogo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) “Unperper ie la. Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco?”. Così LaDivia Twitter nella giornata di oggi 27 febbraio in riferimento ovviamente allain. Il duo musicale ha poi invitato i colleghi ad unirsi a loro e una prima risposta è già arrivata da Francesca Michielin: “Ci sarò!”. “Abbiamo cercato un po’ in rete e abbiamo letto che domani, sabato 26 febbraio, in molte città ci saranno presidi contro la #. Al momento siamo a Milano e parteciperemo alla manifestazione di L.go Cairoli 14.30?, avevano invece scritto ieri, partecipando alla manifestazione nel capoluogo ...

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione, è evidente che sanzioni che non tocchino le importazioni (di gas e altro) dall… - lauraboldrini : 'È impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui'. Così #ElenaKovalskaya ha rassegnato l… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - PascalAlia1 : RT @giammarcosicuro: La polizia russa mi ha appena fermato e trattenuto a lungo. Per fortuna senza arrestarmi. Almeno nove giornalisti, per… - arual812 : RT @giammarcosicuro: La polizia russa mi ha appena fermato e trattenuto a lungo. Per fortuna senza arrestarmi. Almeno nove giornalisti, per… -