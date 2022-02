Guerra Russia-Ucraina, il piano della regina Elisabetta in caso di attacco (Di domenica 27 febbraio 2022) Anche a Buckingham Palace si segue con una certe apprensione quanto sta accadendo in Ucraina, dove Vladimir Putin ha dato il via all’invasione russa ed ogni ora la situazione si fa sempre più drammatica. La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale da decenni hanno un piano per ogni evenienza, compresa quella della Guerra e di un attacco nucleare, lo riportano il Mirror e il Daily Star. ‘Operazione Candid’, questo il nome del documento desegretato e rivelatore del piano che ha come obiettivo quello di mettere in sicurezza la Sovrana e i suoi familiari nel caso una bomba fosse diretta verso il Regno Unito. Non sono ovviamente noti i dettagli del piano, ma in generale pare che la prima opzione prevederebbe la fuga in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Anche a Buckingham Palace si segue con una certe apprensione quanto sta accadendo in, dove Vladimir Putin ha dato il via all’invasione russa ed ogni ora la situazione si fa sempre più drammatica. Lae tutta la famiglia reale da decenni hanno unper ogni evenienza, compresa quellae di unnucleare, lo riportano il Mirror e il Daily Star. ‘Operazione Candid’, questo il nome del documento desegretato e rivelatore delche ha come obiettivo quello di mettere in sicurezza la Sovrana e i suoi familiari neluna bomba fosse diretta verso il Regno Unito. Non sono ovviamente noti i dettagli del, ma in generale pare che la prima opzione prevederebbe la fuga in ...

