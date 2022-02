Guerra Russia Ucraina, il pacifismo non può limitarsi a marce e appelli (Di domenica 27 febbraio 2022) La vedo, la smorfia apparire sulla faccia del mio interlocutore, che poi si trasforma inevitabilmente in un sorriso di scherno, e l’immancabile frase “stanno bombardando un popolo, ci sono donne e bambini fuggiti di casa e tu che vuoi fare con i tuoi discorsi pacifisti, sembri un figlio dei fiori…”. E pare che ci goda, la persona che hai davanti, a rivendicare le sue ragioni, razionali e lineari. Tu vorresti dirgli che la tua non è una scelta dell’ultima ora, che sono praticamente quaranta anni che coltivi una cultura di pace e che hai fatto della nonviolenza il tuo tratto distintivo. Che non è un abbaglio dovuto alla Guerra, contingente e maledettamente presente in tutte le prime pagine dei giornali, sugli schermi della TV, nei discorsi sui social e in quel che resta dei bar: in un batter di ciglia le parole della pandemia, spesso usate a sproposito con concetti come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) La vedo, la smorfia apparire sulla faccia del mio interlocutore, che poi si trasforma inevitabilmente in un sorriso di scherno, e l’immancabile frase “stanno bombardando un popolo, ci sono donne e bambini fuggiti di casa e tu che vuoi fare con i tuoi discorsi pacifisti, sembri un figlio dei fiori…”. E pare che ci goda, la persona che hai davanti, a rivendicare le sue ragioni, razionali e lineari. Tu vorresti dirgli che la tua non è una scelta dell’ultima ora, che sono praticamente quaranta anni che coltivi una cultura di pace e che hai fatto della nonviolenza il tuo tratto distintivo. Che non è un abbaglio dovuto alla, contingente e maledettamente presente in tutte le prime pagine dei giornali, sugli schermi della TV, nei discorsi sui social e in quel che resta dei bar: in un batter di ciglia le parole della pandemia, spesso usate a sproposito con concetti come ...

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione, è evidente che sanzioni che non tocchino le importazioni (di gas e altro) dall… - lauraboldrini : 'È impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui'. Così #ElenaKovalskaya ha rassegnato l… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - rockeTuru4 : RT @DiegoFusaro: L'Italia manda armi e soldati a sostegno dell'Ucraina. È come dichiarare guerra alla Russia. Ci stanno trascinando in guer… - _inrikisarms : RT @Iperbole_: Intanto salgono a 3000 gli arresti in #Russia per le proteste contro la guerra in #Ucraina. Onore al coraggio di queste per… -