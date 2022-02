Guerra Russia-Ucraina, dalla crisi di Cuba al conflitto sfiorato nel 1983: cos’è la “deterrenza nucleare” e cosa intende Putin (Di domenica 27 febbraio 2022) “Ordino al ministro della Difesa e al capo di Stato maggiore di mettere in allerta speciale le forze di deterrenza dell’esercito russo, in risposta alle dichiarazioni aggressive dell’Occidente“. Tradotto: schieriamo i sistemi di deterrenza nucleare. Le parole pronunciate da Vladimir Putin nel corso del quarto giorno di campagna militare in Ucraina e poche ore dopo la decisione di Ue, Usa, Gran Bretagna e Canada di imporre un nuovo pacchetto di pesanti sanzioni nei confronti di Mosca, portano lo scontro tra la Federazione russa e il blocco occidentale a livelli che non si raggiungevano dalla sfiorata Guerra nucleare del 1983 o dalla crisi dei missili di Cuba. “Il passaggio a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) “Ordino al ministro della Difesa e al capo di Stato maggiore di mettere in allerta speciale le forze didell’esercito russo, in risposta alle dichiarazioni aggressive dell’Occidente“. Tradotto: schieriamo i sistemi di. Le parole pronunciate da Vladimirnel corso del quarto giorno di campagna militare ine poche ore dopo la decisione di Ue, Usa, Gran Bretagna e Canada di imporre un nuovo pacchetto di pesanti sanzioni nei confronti di Mosca, portano lo scontro tra la Federazione russa e il blocco occidentale a livelli che non si raggiungevanosfioratadeldei missili di. “Il passaggio a un ...

