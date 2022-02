Guerra Russia Ucraina, contro Putin è ora di pensare ad uno sciopero del gas (Di domenica 27 febbraio 2022) Forse è il momento dello sciopero del riscaldamento (e di altri agi e consumi), più ancora dello sciopero della fame che pure sarà una alta e rispettabile iniziativa del Papa nel mercoledì delle ceneri. Forse mai come questa volta risulta evidente il legame tra la crisi militare, la violenza della Guerra e i costi e la disponibilità dell’energia. Quasi la prima cosa a cui tutti pensano, appena sentono della Guerra, è “cosa succederà con i prezzi di energia e gas?“. E’ comprensibile. Alla gestione dell’energia e del gas sono legati anche i rapporti di forza internazionali, la Guerra non militare, quella delle sanzioni. La Germania ha bloccato il gasdotto con la Russia. E’ una rappresaglia, una sanzione. Ma significa anche sottoporre tutto il sistema energetico tedesco a una nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Forse è il momento dellodel riscaldamento (e di altri agi e consumi), più ancora dellodella fame che pure sarà una alta e rispettabile iniziativa del Papa nel mercoledì delle ceneri. Forse mai come questa volta risulta evidente il legame tra la crisi militare, la violenza dellae i costi e la disponibilità dell’energia. Quasi la prima cosa a cui tutti pensano, appena sentono della, è “cosa succederà con i prezzi di energia e gas?“. E’ comprensibile. Alla gestione dell’energia e del gas sono legati anche i rapporti di forza internazionali, lanon militare, quella delle sanzioni. La Germania ha bloccato il gasdotto con la. E’ una rappresaglia, una sanzione. Ma significa anche sottoporre tutto il sistema energetico tedesco a una nuova ...

