Guerra Russia-Ucraina, Bp esce da Rosneft con effetto immediato: aveva partecipazione del 19% (Di domenica 27 febbraio 2022) È la prima, vera conseguenza strettamente finanziaria del conflitto in Ucraina, ha un peso specifico importante ed è destinata ad avere effetti pesanti. La compagnia petrolifera Bp ha deciso di uscire dalla sua partecipazione azionaria nella russa Rosneft. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato Bernard Looney, aggiungendo che si dimetterà con effetto immediato dal consiglio di amministrazione della società russa, partecipata dal 2013 Bp con una quota del 19,75%. "L'attacco della Russia in Ucraina è un atto di aggressione che sta avendo tragiche conseguenze nell'area", si legge in una nota diffusa dalla compagnia petrolifera. Looney ha spiegato che "la decisione che abbiamo preso come consiglio di amministrazione non è solo la cosa giusta da fare, ma è anche ...

