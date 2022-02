Guerra in Ucraina, Zelensky: incontriamo i russi senza precondizioni (Di domenica 27 febbraio 2022) Leggi Anche Guerra in Ucraina, Putin 'cede' al pressing di Pechino e apre la trattativa in Bielorussia Durante la conversazione con il presidente bielorusso, 'Lukashenko si è assunto la responsabilità ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 febbraio 2022) Leggi Anchein, Putin 'cede' al pressing di Pechino e apre la trattativa in Bieloa Durante la conversazione con il presidente bielorusso, 'Lukashenko si è assunto la responsabilità ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - Fata_Turch : @gred_vet Tutto noto. Ma non sa che nazionalismo genera nazionalismo? Non era meglio lasciare si sviluppasse il pr… - _nelFrattempo : RT @Pontifex_it: Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio che è… -