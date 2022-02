Guerra in Ucraina, von der Leyen: “Abbiamo deciso di far pagare costi massicci e mai visti alla Russia, che la isoleranno sul fronte internazionale” (Di domenica 27 febbraio 2022) “Le truppe russe stanno in maniera barbara uccidendo persone innocenti. Il mondo intero sta nello stesso tempo assistendo alla resistenza coraggiosa e risoluta della popolazione Ucraina agli assalti a Kiev e altre città”. È quanto ha detto in un discorso video Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea parlando della Guerra in Ucraina. Guerra in Ucraina, von der Leyen: “Le truppe russe stanno in maniera barbara uccidendo persone innocenti” “Abbiamo deciso di fare pagare costi massicci e mai visti alla Russia, che la isoleranno sul fronte internazionale” ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 febbraio 2022) “Le truppe russe stanno in maniera barbara uccidendo persone innocenti. Il mondo intero sta nello stesso tempo assistendoresistenza coraggiosa e risoluta della popolazioneagli assalti a Kiev e altre città”. È quanto ha detto in un discorso video Ursula von der, Presidente della Commissione Europea parlando dellainin, von der: “Le truppe russe stanno in maniera barbara uccidendo persone innocenti” “di faree mai, che lasul” ...

