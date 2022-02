Guerra in Ucraina, Puglianello apre le porte ai profughi: “Siamo disposti ad accoglierli” (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPuglianello (Bn) – Il piccolo comune di Puglianello, in provincia di Benevento, è disponibile ad accogliere profughi ucraini. Lo annuncia il sindaco, Francesco Maria Rubano. Puglianello ha circa 1300 abitanti e dista 35 chilometri da Benevento. “I media italiani – dice il sindaco – riportano in queste ore la notizia che, al dramma della Guerra, si aggiunge quello dei profughi ucraini scappati dal Paese. Il Comune di Puglianello apre le porte e si mette a disposizione per accogliere i profughi, in termini di ospitalità ed aiuto. Vogliamo esprimere vicinanza concreta alle popolazioni che oggi più che mai soffrono. PenSiamo ai bambini e agli anziani in particolare. E’ un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Il piccolo comune di, in provincia di Benevento, è disponibile ad accogliereucraini. Lo annuncia il sindaco, Francesco Maria Rubano.ha circa 1300 abitanti e dista 35 chilometri da Benevento. “I media italiani – dice il sindaco – riportano in queste ore la notizia che, al dramma della, si aggiunge quello deiucraini scappati dal Paese. Il Comune dilee si mette a disposizione per accogliere i, in termini di ospitalità ed aiuto. Vogliamo esprimere vicinanza concreta alle popolazioni che oggi più che mai soffrono. Penai bambini e agli anziani in particolare. E’ un ...

