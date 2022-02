Guerra in Ucraina, Papa Francesco: Ho il cuore straziato, aprire corridoi umanitari (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Pontefice all'Angelus: 'Penso agli anziani e alle mamme in fuga con i loro bambini, Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 febbraio 2022) Il Pontefice all'Angelus: 'Penso agli anziani e alle mamme in fuga con i loro bambini, Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - MINMOONCHLD : RT @leftiscooler: Anonymous sta trasmettendo sulla TV di stato russa le vere immagini della guerra in Ucraina, quelle che la censura putini… - checcouno : RT @EnricoLetta: Sulla guerra russa in #Ucraina confesso che in questa fase non sono interessato al dibattito storico, che pure un giorno a… -