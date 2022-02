Guerra in Ucraina, ora teme anche il Kazakistan: mix etnico e retorica filorussa, ecco perché il Nord del Paese può finire nel mirino di Putin (Di domenica 27 febbraio 2022) L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha attirato sul Cremlino lo sdegno internazionale e ha messo in allarme – seppur sottotraccia – diversi Paesi dello spazio post-sovietico. Proprio quell’area oggetto del discorso “revisionista” sull’Urss tenuto da Vladimir Putin pochi giorni prima dell’attacco. Formalmente molti degli ex Stati membri dell’Unione Sovietica sono alleati di ferro di Mosca, ma ciò non basta ad annullare del tutto il timore di fare la fine dell’Ucraina. È il caso in particolare del Kazakistan: il ministro degli Esteri del Paese centroasiatico si è affrettato, dopo il riconoscimento russo delle repubbliche di Donetsk e Luhansk, a dichiarare di non considerare l’ipotesi di riconoscerle a propria volta. Una presa di posizione netta, a poche ore dalla mossa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) L’invasione dell’da parte della Russia ha attirato sul Cremlino lo sdegno internazionale e ha messo in allarme – seppur sottotraccia – diversi Paesi dello spazio post-sovietico. Proprio quell’area oggetto del discorso “revisionista” sull’Urss tenuto da Vladimirpochi giorni prima dell’attacco. Formalmente molti degli ex Stati membri dell’Unione Sovietica sono alleati di ferro di Mosca, ma ciò non basta ad annullare del tutto il timore di fare la fine dell’. È il caso in particolare del: il ministro degli Esteri delcentroasiatico si è affrettato, dopo il riconoscimento russo delle repubbliche di Donetsk e Luhansk, a dichiarare di non considerare l’ipotesi di riconoscerle a propria volta. Una presa di posizione netta, a poche ore dalla mossa di ...

