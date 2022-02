Guerra in Ucraina, l’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma – Guerra Ucraina-Russia, l’Italia chiude lo spazio aereo al Mosca. È quanto si legge in un tweet di Palazzo Chigi. Stessa decisione per la Germania, che ha chiuso il suo spazio aereo ai voli russi in risposta all’invasione dell’Ucraina. Il ministero dei Trasporti ha reso noto che la misure entrerà in vigore oggi alle tre del pomeriggio e durerà tre mesi. Anche il Belgio ha chiuso il suo spazio aereo a tutte le compagnie russe. Lo ha annunciato su Twitter il primo ministro belga, Alexander De Croo, sottolineando che “i nostri cieli europei sono cieli aperti” ma “sono aperti a coloro che connettono le persone, non a coloro che cercano di aggredire brutalmente”. I ministri degli ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma –loal Mosca. È quanto si legge in un tweet di Palazzo Chigi. Stessa decisione per la Germania, che ha chiuso il suoai voli russi in risposta all’invasione dell’. Il ministero dei Trasporti ha reso noto che la misure entrerà in vigore oggi alle tre del pomeriggio e durerà tre mesi. Anche il Belgio ha chiuso il suoa tutte le compagnie russe. Lo ha annunciato su Twitter il primo ministro belga, Alexander De Croo, sottolineando che “i nostri cieli europei sono cieli aperti” ma “sono aperti a coloro che connettono le persone, non a coloro che cercano di aggredire brutalmente”. I ministri degli ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - greekemmy : RT @SMaurizi: è così che hanno trasformato noi italiani in un popolo con le mani lorde di sangue,dall'Iraq all'Afghanistan: dici che invas… - damiano_chirico : RT @LiaQuartapelle: Più Putin aumenta l’offensiva contro l’Ucraina, più l’Occidente sostiene compatto l’Ucraina e vara sanzioni dure contro… -