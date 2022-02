Guerra in Ucraina, le sanzioni della Fifa: “Nessuna partita sarà giocata in Russia. E per le squadre sovietiche niente inno e bandiera” (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo le la Uefa, la Fia e le singole federazioni nazionali, ora si muove anche la Fifa. Il consiglio della massima organizzazione mondiale del calcio ha preso le prime misure per quanto riguarda la Guerra in Ucraina. La Fifa innanzitutto ha ribadito “la sua condanna dell’uso della forza da parte della Russia nella sua invasione dell’Ucraina”: “La violenza non è mai una soluzione – si legge nella nota – e la Fifa esprime la sua più profonda solidarietà a tutte le persone colpite da ciò che sta accadendo in Ucraina”. Poi l’appello per ripristinare nuovamente “la pace e l’avvio immediato di un dialogo costruttivo“. “La Fifa rimane in stretto contatto con l’Associazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo le la Uefa, la Fia e le singole federazioni nazionali, ora si muove anche la. Il consigliomassima organizzazione mondiale del calcio ha preso le prime misure per quanto riguarda lain. Lainnanzitutto ha ribadito “la sua condanna dell’usoforza da partenella sua invasione dell’”: “La violenza non è mai una soluzione – si legge nella nota – e laesprime la sua più profonda solidarietà a tutte le persone colpite da ciò che sta accadendo in”. Poi l’appello per ripristinare nuovamente “la pace e l’avvio immediato di un dialogo costruttivo“. “Larimane in stretto contatto con l’Associazione ...

