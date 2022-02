Guerra in Ucraina, l'affondo di Trump: "Putin è intelligente, i nostri leader stupidi" (Di domenica 27 febbraio 2022) Vladimir Putin ha deciso la sua "spietata invasione" dopo aver visto il ritiro dall'Afghanistan: "Putin è smart", intelligente, e i "nostri leader sono stupidi" . Lo afferma Donald Trump , intervenendo... Leggi su feedpress.me (Di domenica 27 febbraio 2022) Vladimirha deciso la sua "spietata invasione" dopo aver visto il ritiro dall'Afghanistan: "è smart",, e i "sono" . Lo afferma Donald, intervenendo...

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - CutriChiara : RT @Casellabooksweb: Putin si affida al fatto che se la Nato intervenisse in #Ucraina si scatenerebbe una guerra nucleare, perciò è certo… - NicolaTenerelli : RT @repubblica: Guerra in Ucraina, truppe russe entrano a Kharkiv. Distrutto un gasdotto, allarme fumi tossici. Segui la diretta https://t.… -