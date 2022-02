Guerra in Ucraina, la tennista Svitolina: “I montepremi dei prossimi tornei al mio popolo” (Di domenica 27 febbraio 2022) Si muove il mondo dello sport e lo fanno gli atleti di tutto il mondo, sconvolti e addolorati per il conflitto in Ucraina, per mano della Russia. Interviene anche la tennista Elina Svitolina, numero 15 del mondo nel ranking WTA e numero 1 del tennis in Ucraina. L’atleta ha annunciato che donerà tutti i montepremi che arriveranno dai prossimi tornei del circuito, per aiutare i soldati che stanno difendendo la sua nazione contro l’esercito russo. “Lettera alla mia Patria – scrive la campionessa sui social -, sono lontana da te, lontana dagli occhi dei miei cari, dal mio popolo, ma il mio cuore non è mai stato così pieno della vostra anima. E’ difficile esprimere quanto siete speciali. Per me siete forti, belli, unici. Mi avete dato tutto, onoro ogni ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Si muove il mondo dello sport e lo fanno gli atleti di tutto il mondo, sconvolti e addolorati per il conflitto in, per mano della Russia. Interviene anche laElina, numero 15 del mondo nel ranking WTA e numero 1 del tennis in. L’atleta ha annunciato che donerà tutti iche arriveranno daidel circuito, per aiutare i soldati che stanno difendendo la sua nazione contro l’esercito russo. “Lettera alla mia Patria – scrive la campionessa sui social -, sono lontana da te, lontana dagli occhi dei miei cari, dal mio, ma il mio cuore non è mai stato così pieno della vostra anima. E’ difficile esprimere quanto siete speciali. Per me siete forti, belli, unici. Mi avete dato tutto, onoro ogni ...

