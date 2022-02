Guerra in Ucraina, iniziati i negoziati in Bielorussia, ma si combatte ancora. Mariupol sotto attacco. Zelensky: “Immediata adesione all’Ue” (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’Onu: 102 vittime tra civili. Il presidente ucraino: «Ore cruciali». Michel: «Invio di armi da 20 Paesi Ue». Usa e Francia ai loro cittadini: lasciare la Russia. Il rublo cede quasi il 30% Leggi su lastampa (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’Onu: 102 vittime tra civili. Il presidente ucraino: «Ore cruciali». Michel: «Invio di armi da 20 Paesi Ue». Usa e Francia ai loro cittadini: lasciare la Russia. Il rublo cede quasi il 30%

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - maxtorchia : RT @Presa_Diretta: Mentre in #Ucraina si combatte c’è un’altra guerra che non conosce confini: la guerra informatica. @Vian_979 è andato pe… - salvatore_irato : RT @_Nico_Piro_: Veniamo alla guerra guerreggiata, mentre all'alba di oggi allarmi anti-aerei hanno risuonato in molti centri urbani dell'U… -