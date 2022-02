Guerra in Ucraina, in mattinata i negoziati. Kiev: “Uccisi 352 civili, 14 bambini”. Putin dispone l'allerta nucleare. Usa e Francia chiedono ai cittadini di lasciare la Russia (Di lunedì 28 febbraio 2022) A Kiev suonano le sirene, scarseggiano cibo e medicinali, lunghe file per la distribuzione delle armi. G7: non riconosceremo acquisizioni militari. Von der Leyen: «Vogliamo l'Ucraina nell'Unione europea». Si stimano 7 milioni di sfollati e 4 di rifugiati. Quasi 6.000 arresti in Russia per proteste contro la Guerra Leggi su lastampa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Asuonano le sirene, scarseggiano cibo e medicinali, lunghe file per la distribuzione delle armi. G7: non riconosceremo acquisizioni militari. Von der Leyen: «Vogliamo l'nell'Unione europea». Si stimano 7 milioni di sfollati e 4 di rifugiati. Quasi 6.000 arresti inper proteste contro la

