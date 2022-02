Guerra in Ucraina, il presidente Zelensky: ''Russia sta mettendo in atto un genocidio'' (Di domenica 27 febbraio 2022) "Gli attacchi della Russia alla popolazione civile e alle infrastrutture hanno le caratteristiche di un genocidio e meritano un tribunale internazionale". Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo nuovo discorso video. Segui la diretta Leggi su espresso.repubblica (Di domenica 27 febbraio 2022) "Gli attacchi dellaalla popolazione civile e alle infrastrutture hanno le caratteristiche di une meritano un tribunale internazionale". Lo ha detto ilVolodymyrnel suo nuovo discorso video. Segui la diretta

