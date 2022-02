Guerra in Ucraina, Il Foglio: “Governo chiederà a italiani di lasciare Russia” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Anticipazione del Foglio: domani anche l’Italia chiederà ai cittadini italiani di lasciare immediatamente la Russia. Saranno chiusi anche tutti i voli europei e americani verso la Russia”. Lo scrive su twitter il direttore del Foglio Claudio Cerasa, rilanciando un’anticipazione del quotidiano. “In queste ore -si legge- il Governo italiano sta chiedendo ai cittadini italiani in Russia di lasciare il Paese: la comunicazione ufficiale arriverà domani. La decisione segue quella già presa dal Governo americano e da quello francese”. “Ieri -ricorda il quotidiano- sono stati cancellati molti voli provenienti dalla Russia dopo che parecchi stati hanno deciso ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Anticipazione del: domani anche l’Italiaai cittadinidiimmediatamente la. Saranno chiusi anche tutti i voli europei e americani verso la”. Lo scrive su twitter il direttore delClaudio Cerasa, rilanciando un’anticipazione del quotidiano. “In queste ore -si legge- ilitaliano sta chiedendo ai cittadiniindiil Paese: la comunicazione ufficiale arriverà domani. La decisione segue quella già presa dalamericano e da quello francese”. “Ieri -ricorda il quotidiano- sono stati cancellati molti voli provenienti dalladopo che parecchi stati hanno deciso ...

