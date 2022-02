Guerra in Ucraina, Human Right Watch: bombe a grappolo su Kharkiv . L’Onu: nei prossimi giorni fino a 4 milioni di rifugiati. Missili russi su Kiev. Putin detta condizioni: “Ucraina neutrale e Crimea russa” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Cdm approva il dl sull’invio di mezzi, aiuti e armi. Zelensky firma la richiesta di adesione all’Ue. 12 diplomatici russi alL’Onu espulsi dagli Usa: «Erano spie». Il Pentagono: le truppe russe hanno problemi logistici. Il Canada vieta le importazioni di petrolio russo Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Cdm approva il dl sull’invio di mezzi, aiuti e armi. Zelensky firma la richiesta di adesione all’Ue. 12 diplomaticialespulsi dagli Usa: «Erano spie». Il Pentagono: le truppe russe hanno problemi logistici. Il Canada vieta le importazioni di petrolio russo

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - SignorAldo : RT @franziskanava: Stasera durante lo speciale sulla guerra in #Ucraina di @Presa_Diretta anche un racconto sul nuovo asse #Russia #Cina co… - EArcolao : RT @santegidionews: Aiuti per l'#Ucraina: le Comunità di Sant’Egidio di Polonia, Ungheria e Slovacchia accolgono i profughi in fuga dalla g… -