Guerra in Ucraina: De Zerbi e il suo staff hanno lasciato Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) Arrivano aggiornamenti sulla Guerra in Ucraina con riferimento a calciatori e allenatori. I giocatori dello Shakhtar sono partiti verso i rispettivi paesi: adesso anche Roberto De Zerbi, in compagnia dello staff, ha lasciato Kiev. Nelle scorse ore il presidente Gravina aveva preannunciato il supporto per il rimpatrio dell'allenatore italiano e dello staff. De Zerbi e i suoi assistenti hanno lasciato Kiev in treno, l'arrivo alla frontiera è previsto in tarda notte o all'alba. L'articolo CalcioWeb.

