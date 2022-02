Guerra in Ucraina, dall’Ue sanzioni anche per Minsk. Von der Leyen: «Via Russia Today e Sputnik dall’Europa». Putin ordina l’allerta del sistema difensivo nucleare (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo l’annuncio di ieri di una offensiva a tutto campo, la Russia ha inviato nelle ultime ore rinforzi militari oltre il confine nel tentativo di abbattere le difese ucraine. L’accelerata arriva nel giorno del vertice dei ministri degli Esteri Ue, che potrebbe stabilire lo stanziamento di fondi ed equipaggiamenti militari per Kiev. La riunione odierna segue la decisione di alcuni Stati membri – tra cui la Germania – di mandare armi all’Ucraina con l’obiettivo di frenare l’avanzata russa. Oggi le truppe di Mosca sono entrate a Kharkiv ma dopo ore di scontro l’Ucraina ha fatto sapere di essere riuscita a riconquistare la città. Intanto l’ultimatum del Cremlino sui negoziati è scaduto alle 13. Putin accusa: «Kiev non ha colto un’occasione importante». 18.12 – La Russia ammette: «Ci sono soldati ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo l’annuncio di ieri di una offensiva a tutto campo, laha inviato nelle ultime ore rinforzi militari oltre il confine nel tentativo di abbattere le difese ucraine. L’accelerata arriva nel giorno del vertice dei ministri degli Esteri Ue, che potrebbe stabilire lo stanziamento di fondi ed equipaggiamenti militari per Kiev. La riunione odierna segue la decisione di alcuni Stati membri – tra cui la Germania – di mandare armi all’con l’obiettivo di frenare l’avanzata russa. Oggi le truppe di Mosca sono entrate a Kharkiv ma dopo ore di scontro l’ha fatto sapere di essere riuscita a riconquistare la città. Intanto l’ultimatum del Cremlino sui negoziati è scaduto alle 13.accusa: «Kiev non ha colto un’occasione importante». 18.12 – Laammette: «Ci sono soldati ...

