Guerra in Ucraina, bus di profughi giunto questa mattina a Trieste (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn autobus con targa Ucraina con una cinquantina di persone a bordo – donne e bambini e due uomini, di cui uno è l'autista – in fuga dalla Guerra è giunto questa mattina al confine di Fernetti (Trieste). Ad attendere il bus c'erano le forze dell'ordine, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, che hanno effettuati i regolari controlli di frontieri. Sono diretti tutti a casa di amici o di conoscenti, prevalentemente al Nord tra Brescia, Vicenza, Milano. Qualcuno è diretto anche a Roma. L'autobus è uno di quelli utilizzati per i trasferimenti su grandi distanze, probabilmente di una compagnia tedesca, e sarebbe il primo di profughi giunto a Fernetti, primo confine italiano, per chi arriva dall'Est. Stamani presto e ieri ...

