Guerra in Ucraina, Amendola: 'Lunedì si vedranno i ministri dell'Energia. Unità di tutte le forze politiche. Le scelte saranno foriere di ... (Di domenica 27 febbraio 2022) Il sottosegretario agli Esteri commenta la reazione europea alla Guerra in Ucraina. 'Dinanzi a questa crisi bisogna fare scelte, l'Europa non si può muovere come ha fatto negli ultimi ...

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - italia_europea : RT @martaottaviani: 'Non potevamo fare altrimenti. Siamo uniti'. Migliaia di cartelloni così sono comparsi in tutta la Russia. Un gesto fo… - Cinzia75421896 : RT @alelmail: Le parole di un malato di mente: Guerra Ucraina, Biden: 'Sanzioni Russia o Terza Guerra Mondiale' -