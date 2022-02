Guerra & banche. Gli istituti russi finiti nel mirino delle sanzioni (Di domenica 27 febbraio 2022) Le nuove sanzioni occidentali hanno come obiettivo limitare l’uso del dollaro da parte della russia attraverso le sue maggiori banche, come Sberbank e VTB Bank, entrambe di proprietà statale. Ma toccano anche altri nomi come Otkritie, Novikom e Sovcom. Non Gazprombank, la terza banca russa e il principale vettore per i pagamenti esteri di petrolio e gas. Il polo atlantista formato da Usa, Ue, Canada e Gb inoltre ha deciso che alcune banche russe resteranno fuori da Swift ovvero il sistema delle transazioni finanziarie internazionali. Le nuove restrizioni alle transazioni incideranno sulle banche anche perché sono, al contempo, detentori di titoli di Stato. Altra stretta sui cosiddetti ‘passaporti d’oro’. Sberbank Si chiama Public Joint Stock Company Sberbank of russia ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) Le nuoveoccidentali hanno come obiettivo limitare l’uso del dollaro da parte dellaa attraverso le sue maggiori, come Sberbank e VTB Bank, entrambe di proprietà statale. Ma toccano anche altri nomi come Otkritie, Novikom e Sovcom. Non Gazprombank, la terza banca russa e il principale vettore per i pagamenti esteri di petrolio e gas. Il polo atlantista formato da Usa, Ue, Canada e Gb inoltre ha deciso che alcunerusse resteranno fuori da Swift ovvero il sistematransazioni finanziarie internazionali. Le nuove restrizioni alle transazioni incideranno sulleanche perché sono, al contempo, detentori di titoli di Stato. Altra stretta sui cosiddetti ‘passaporti d’oro’. Sberbank Si chiama Public Joint Stock Company Sberbank ofa ...

