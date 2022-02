Gravina: «Sono in contatto costante con De Zerbi, ci siamo attivati per riportarlo in Italia» (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa sulla crisi ucraina citando anche la delicata posizione di De Zerbi, ancora bloccato nel Paese. “La crisi ucraina ci addolora e ci preoccupa molto. Con il posticipo di 5? dell’inizio delle gare del fine settimana abbiamo voluto dare un segnale di unità nel promuovere e sostenere la pace. Ringrazio i tanti club, i dirigenti, i calciatori e gli allenatori che stanno inviando messaggi coerenti con la posizione Italiana e quella della Uefa. In queste ore, il presidente Ceferin si sta attivando in prima persona per aiutare tantissime persone del nostro mondo dimostrando di essere un grande leader. La situazione è critica, nella speranza che si arrivi presto ad un cessate il fuoco, ci siamo comunque attivati per poter ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Il presidente della Figc, Gabriele, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa sulla crisi ucraina citando anche la delicata posizione di De, ancora bloccato nel Paese. “La crisi ucraina ci addolora e ci preoccupa molto. Con il posticipo di 5? dell’inizio delle gare del fine settimana abbiamo voluto dare un segnale di unità nel promuovere e sostenere la pace. Ringrazio i tanti club, i dirigenti, i calciatori e gli allenatori che stanno inviando messaggi coerenti con la posizionena e quella della Uefa. In queste ore, il presidente Ceferin si sta attivando in prima persona per aiutare tantissime persone del nostro mondo dimostrando di essere un grande leader. La situazione è critica, nella speranza che si arrivi presto ad un cessate il fuoco, cicomunqueper poter ...

