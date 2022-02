Grave incidente a Palermo: muore una ragazza di 19 anni (Di domenica 27 febbraio 2022) Palermo – Grave incidente stradale stamattina in viale Del fante a Palermo. Una Fiat 600 è finita contro un muro ad angolo con viale Rocca. Una ragazza di 19 anni è morta e tre sono rimaste Gravemente ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le giovani dall’auto e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale e cercare di rianimare la ragazza. Purtroppo per la giovane di 19 non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi del terribile incidente è intervenuta la Polizia Municipale che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente mortale. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 27 febbraio 2022)stradale stamattina in viale Del fante a. Una Fiat 600 è finita contro un muro ad angolo con viale Rocca. Unadi 19è morta e tre sono rimastemente ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le giovani dall’auto e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale e cercare di rianimare la. Purtroppo per la giovane di 19 non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi del terribileè intervenuta la Polizia Municipale che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica del tragicomortale. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Advertising

infoitinterno : Incidente sull'autostrada, grave l'autista di un Tir - iirpo : RT @jeperego: Grave incidente stradale in Baviera . Sulla statale vicino a #Inzell un autobus turistico proveniente dal Nord Reno-Vestfali… - jeperego : Grave incidente stradale in Baviera . Sulla statale vicino a #Inzell un autobus turistico proveniente dal Nord Ren… - Masquerade7012 : @FatalError___ @SorellaBaderla @BonturiAndrea @SMaurizi Russi sono stati minacciati e bullizzati in una scuola di M… - Maignangioia : Nostalgia della dittatura sanitaria Draghiana. Mi sarei fatto 500 anni di Green Pass piuttosto che passare la giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Milano, ragazzo 24 anni investito sulle strisce pedonali: è grave Alla guida dell'auto, una Ford Fiesta, un ragazzo di 21 anni che da piazza 25 aprile si stava dirigendo verso piazzale principessa Clotilde e che si è fermato dopo l'incidente. Sul posto è ...

Chi può essere chiamato alle armi in Italia in caso di guerra Così una nuova guerra potrebbe scoppiare per un "quasi incidente" a un incrociatore o a un ... 78 della Costituzione ; se si verifica "una grave crisi internazionale " nella quale l'Italia è coinvolta ...

Grave incidente lungo la SP30 all'altezza di Cassine Radiogold Perdono il controllo dell’auto e si schiantano: ragazza in gravi condizioni nel Nisseno Una ragazza di Riesi, D. D. le iniziali, 20 anni, è in gravissime condizioni in seguito a un incidente avvenuto nella notte tra Riesi e Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

Macchina contro recinzione: un morto e 3 feriti gravi In un incidente stradale avvenuto alle 4 e mezza di questa mattina a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un 32enne ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite in modo grave. La vit ...

Alla guida dell'auto, una Ford Fiesta, un ragazzo di 21 anni che da piazza 25 aprile si stava dirigendo verso piazzale principessa Clotilde e che si è fermato dopo l'. Sul posto è ...Così una nuova guerra potrebbe scoppiare per un "quasi" a un incrociatore o a un ... 78 della Costituzione ; se si verifica "unacrisi internazionale " nella quale l'Italia è coinvolta ...Una ragazza di Riesi, D. D. le iniziali, 20 anni, è in gravissime condizioni in seguito a un incidente avvenuto nella notte tra Riesi e Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.In un incidente stradale avvenuto alle 4 e mezza di questa mattina a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un 32enne ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite in modo grave. La vit ...