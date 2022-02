Gratta e Vinci 100X | quanti biglietti da 5 milioni ci sono in giro?

Advertising

Lamezia, estorsione a una tabaccheria. Il 'pizzo' pagato con sigarette e 'Gratta e vinci' - Estorceva soldi, sigarette e biglietti del "gratta e vinci" ad una tabaccheria, un arresto

LAMEZIA TERME - I carabinieri del Nor - Sez. Operativa della Compagnia di Lamezia Terme hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne lametino nello specifico, somme di denaro, stecche di sigarette e biglietti della lotteria "gratta e vinci" per un danno complessivo di circa 20.000 euro.