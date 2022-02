Grande Fratello Vip | Jessica Selassié vuole Barù e si dichiara | lui la gela così

Leggi su blog.libero

(Di domenica 27 febbraio 2022) AlVip tranon decolla. Nonostante la principessa cerchi di conquistarlo da settimane, il nipote di Costantino della Gherardesca nonnessuna implicazione sentimentale nel loro rapporto. I due sono più affiatati di prima, ma sembra che pernon andrà come per la sorella Lulù, legata ormai ufficialmente a Manuel Bortuzzo dopo le esitazioni e i tentennamenti di quest’ultimo.la ragazza facendole capire di non voler baciarla. GF Vip,si espone Era arrivato il momento di chiedere dove stavano andando e se c’erano margini per fare un passo in avanti, ma Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona () ha fatto intendere un rifiuto. Il confronto si è consumato ...