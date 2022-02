Gran Canaria | lunedì tocca a Giannessi e al derby Moroni-Brancaccio

(Di domenica 27 febbraio 2022) Nel tabellone principale del Challenger sulla terra rossa spagnola ci sono anche Mager, secondo favorito del seeding, Caruso (n.4), Gaio (n.7), Giustino (n.8), Darderi e Bonadio. Nelle qualificazioni fuori Galoppini, sospeso per oscurità il match di Arnaldi, settima testa di serie

Advertising

matmosciatti11 : RT @Alenize82: Al challenger @meftennisevents di Gran Canaria è presente il tennista ???? Vladyslav #Orlov. Queste le sue parole: “È impossi… - FiorinoLuca : RT @Alenize82: Al challenger @meftennisevents di Gran Canaria è presente il tennista ???? Vladyslav #Orlov. Queste le sue parole: “È impossi… - livetennisit : Dal Challenger di Gran Canaria: Il resoconto di giornata. Successo e lacrime di Orlov (con il programma di domani) - SpazioTennis : RT @Alenize82: Al challenger @meftennisevents di Gran Canaria è presente il tennista ???? Vladyslav #Orlov. Queste le sue parole: “È impossi… - Alenize82 : Al challenger @meftennisevents di Gran Canaria è presente il tennista ???? Vladyslav #Orlov. Queste le sue parole: “… -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Canaria

L'Italia a, in campo e fuori. Il Challenger organizzato da MEF Tennis Events, società umbra, al Cortijo Club de Campo è partito con il sorteggio del tabellone principale. Il main draw vede ben nove ......00 Leicester - Randers 4 - 1 21:00 Celtic - Bodø/Glimt 1 - 3 21:00 Sparta Prague - Partizan 0 - 1 BASKET - SERIE A2 20:30 Treviglio - Mantova 81 - 78 BASKET - EUROCUP 20:00 Bourg -78 - ...L’Italia a Gran Canaria, in campo e fuori. Il Challenger organizzato da MEF Tennis Events, società umbra, al Cortijo Club de Campo è partito con il sorteggio del tabellone principale. Il main draw ved ...Presso El Cortijo Club de Campo è stato presentato il Gran Canaria Challenger. Il torneo organizzato da MEF Tennis Events nel meraviglioso club dell’isola spagnola andrà in scena da domenica 27 febbra ...