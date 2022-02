Gotham City, Scozia (Di domenica 27 febbraio 2022) In teoria la città fittizia di Batman è negli Stati Uniti, ma Glasgow si sta affermando come controfigura Leggi su ilpost (Di domenica 27 febbraio 2022) In teoria la città fittizia di Batman è negli Stati Uniti, ma Glasgow si sta affermando come controfigura

Advertising

rafaelcapanema : @sete hahsjsjajdjs boas dicas pra quem vive na gotham city do filme do coringa - vaux_hall : 'Corri Silvio, Gotham City ha bisogno di te!' - SlaveforRob : @squirrel93ful @sallyvg Dalle mie parti altro che Gotham city, c’è l’anarchia totale. E dovrei scandalizzarmi per un paio di fucilate? - Dtti_digitale : In attesa dell’uscita in sala dell’attesissimo The Batman, al cinema dal 3 marzo con protagonista Robert Pattinson… - alepom : ?? Per gli amanti di Batman, arriva l'easter egg di Google in occasione dell'uscita di 'The Batman'. ?? Basta cercar… -