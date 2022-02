Golf | PGA Tour prende le distanze da Phil Mickelson

Leggi su sportface

(Di domenica 27 febbraio 2022) Prosegue l’isolamento di, al centro delle polemiche per le sue forti dichiarazioni sul massimo circuito americano maschile e sull’Arabia Saudita. Il PGAha deciso che il mancino di San Diego non sarà più l’ambasciatore del The American Express. Non solo: la sua fondazione non farà più parte dell’evento. Una decisione che segue quella dei suoi sponsor, con KPMG, Workday e Amstel Light che hanno deciso di interrompere ogni rapporto di collaborazione con lo statunitense (mentre Callawayrivaluterà il rapporto in futuro). SportFace.