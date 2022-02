Golf | PGA Tour 2022 | Sepp Straka entra nella storia sportiva austriaca trionfando nel The Honda Classic Che beffa per Berger!

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Giornata ricca di colpi di scena in quel di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti). La domenica del PGAregala all’Austria il primo storico successo sul circuito americano grazie ad un perfetto. Il ventottenne chiude l’ultimo e decisivo round del The(montepremi 8 milioni di dollari) con lo score di -4 siglando tre birdie nelle ultime cinque buche che gli valgono una clamorosa e meritata vittoria. -10 (270 colpi) complessivo per l’austriaco che regola un ottimo Shane Lowry. L’irlandese paga solamente un colpo al vincitore, e può recriminare a causa di un improvviso temporale abbattutosi sul percorso par 70 del PGA National Resort and Spa che ha aggiunto ulteriori difficoltà nel finale. -8 e terza posizione per l’americano Kurt Kitayama, che sino alla buca 18 è stato ...