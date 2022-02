Golf | Daniel Berger sempre più leader dell’Honda Classic 2022 dopo tre giri

(Di domenica 27 febbraio 2022)continua a mantenere in maniera estremamente salda laship all’Honda, avvicinandosi chiaramente al quinto successo in carriera sul PGA Tour. Per il ventottenne di Plantation, in Florida, terzo giro in -1 con due birdie e un bogey, che gli consente di salire a -11. Approfitta, in questo caso, delle varie defaillance alle sue spalle. Nondimeno, va osservata la difficoltà non irrilevante della giornata in termini di condizioni di gioco. Sale di sei posizioni ed è secondo l’austriaco Sepp Straka, che aggancia il gruppo con gli USA Chris Kirk e Kurt Kitayama così come l’irlandese Shane Lowry. Questi quattro si trovano a -6, con l’ex vincitore dell’Open Championship autore di un buon -3.: all’Hondadue ...

OA_Sport : Golf: Daniel Berger continua a volare all'Honda Classic - OA_Sport : Daniel Berger davanti all'Honda Classic dopo due giri -

In particolare, sono quarti Mark Hubbard e il primo dei non americani, il canadese Adam Svensson , tutti e due a - 6 e che recuperano rispettivamente 41 e 24 posti. Altra coppia in sesta posizione: ...... nonostante il grande successo sullo European Tour (ora DP World Tour), è ancora alla ricerca della prima vittoria PGA, con lui anche l'irlandese Shane Lowry, gli statunitensiBerger e Brooks ...Daniel Berger wasn’t flawless. He just kept avoiding big problems, which almost nobody has managed to do at PGA National th ...Daniel Berger, who started the day three strokes clear after back-to-back 65s, tightened his grip on the lead to stand at 11 under through 54 holes at PGA National in Palm Beach Gardens.