Gli ascolti del sabato | C’è posta per te cala sotto i 5 milioni | Amadeus prova a resistere

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 27 febbraio 2022) Possiamo dire che ieri sera, sia in casa Rai che in quel di Mediaset, ci sia stato unseratono? E non solo per i dati di ascolto relativi alla serata del 26 febbraio 2022 ma perchè forse, è mancata qualcosa. Di C’èper te ( sceso ieri sera clamorosamentei 5di spettatori) diciamo sempre che è un programma solido, che ha una sua liturgia che incolla il pubblico alla tv. Nelle ultime settimane però, dopo un esordio boom, qualcosa è cambiato. Questa edizione c’è sembrata particolarmente “ripulita” rispetto al passato. Meno show, meno trash, più storie poco televisive e poco empatiche per chi si aspetta sceneggiate alla “c’èper te ” appunto. Momenti sinceramente da dimenticare, come lo spazio riservato a Pio e Amedeo della passata settimana. Un ...