Gli amministratori del Chelsea non hanno accettato la cessione di Abramovich (Di domenica 27 febbraio 2022) Ancora in bilico la situazione del Chelsea, dopo la decisione di Abramovich di lasciare la presidenza a favore della fondazione di beneficenza del club. Secondo quanto riporta il Telegraph infatti gli amministratori non hanno ancora accettato l’idea e affermano di avere importanti domande senza risposta per cui stanno ancora valutando la richiesta Tra le preoccupazioni, spiega il quotidiano inglese, ci sarebbe quella relativa al fatto che non sono sicuri che la gestione di una squadra di calcio come parte della fondazione possa essere compatibile con la legge di beneficenza. È chiaro però che anche le possibili sanzioni da parte del Governo nei confronti di Abramovich preoccupano non poco. Abramovich mantiene il pieno controllo e la proprietà del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Ancora in bilico la situazione del, dopo la decisione didi lasciare la presidenza a favore della fondazione di beneficenza del club. Secondo quanto riporta il Telegraph infatti glinonancoral’idea e affermano di avere importanti domande senza risposta per cui stanno ancora valutando la richiesta Tra le preoccupazioni, spiega il quotidiano inglese, ci sarebbe quella relativa al fatto che non sono sicuri che la gestione di una squadra di calcio come parte della fondazione possa essere compatibile con la legge di beneficenza. È chiaro però che anche le possibili sanzioni da parte del Governo nei confronti dipreoccupano non poco.mantiene il pieno controllo e la proprietà del ...

