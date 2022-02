Giusi Buscemi incinta | “Sto per diventare di nuovo mamma”

(Di domenica 27 febbraio 2022) E’ sempre così bella Giusy, sempre così dolce e a Verissimo confida che èdel terzo figlio, per questo ancora più bella e dolce. “Sonodi, stiamo aspettando il terzo figlio”. Giusyconosce già il sesso del bebè, sarà un maschio, il secondo maschietto. Sua figlia avrebbe voluto una sorellina ma le hanno già detto che sarà per sempre l’unica principessa del papà. “Sono tanto felice, è arrivato un po’ a sorpresa ma come tutte le cose che mi sono successe nella vita bisogna saperle cogliere e anche lasciarsi sorprendere. Tanto fa la determinazione ma credo che per ognuno di noi ci sia una chiamata, una vocazione, una missione solo accogliendola possono uscire fuori grandi cose”. Giusyprestodel terzo figlio Per ...

myway273 : Giusi Buscemi una bambola ??#Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Giusi Buscemi

Ci stiamo lavorando, in questa stagione ci sono tre ingressi davvero interessanti:, sarà molto interessante sia il suo ruolo che quello di Alice Arcuri , uno strano antagonista di DOC -...Ci stiamo lavorando, in questa stagione ci sono tre ingressi davvero interessanti:, sarà molto interessante sia il suo ruolo che quello di Alice Arcuri, uno strano antagonista di DOC ...E’ sempre così bella Giusy Buscemi, sempre così dolce e a Verissimo confida che è incinta del terzo figlio, per questo ancora più bella e dolce. “Sono incinta di nuovo, stiamo aspettando il terzo ...Si allarga la famiglia di Giusy Buscemi. L’attrice siciliana, ospite per la prima volta a Verissimo, ha confidato di essere in dolce attesa. Per l’ex Miss Italia 2012 si tratta del terzo figlio dopo C ...