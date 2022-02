Gite fuori porta? Vogue consiglia San Pellegrino e la Val Brembana (Di domenica 27 febbraio 2022) San Pellegrino Terme. La prestigiosa rivista Vogue suggerisce ai ‘gitanti post fashion week’ che hanno seguito seguito la settimana della moda a Milano, quattro Gite fuori porta per godersi paesaggi naturali, relax, cultura e attività sportive. Tra le quattro destinazioni scelte c’è la Val Brembana e in particolre San Pellegrino Terme. “La città termale, gioiello del liberty adagiato sul fiume Brembo, gioca la carta del suo fascino vintage e contemporaneamente quello della natura circostante, la Val Brembana con le sue Prealpi Orobie”, scrive la rivista. Per gli amanti del trekking e dello sport consiglia i sentieri per Sussia, per il Cornello del Tasso “borgo storico tra i più belli d’Italia dove nacque il moderno servizio postale” e ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 febbraio 2022) SanTerme. La prestigiosa rivistasuggerisce ai ‘gitanti post fashion week’ che hanno seguito seguito la settimana della moda a Milano, quattroper godersi paesaggi naturali, relax, cultura e attività sportive. Tra le quattro destinazioni scelte c’è la Vale in particolre SanTerme. “La città termale, gioiello del liberty adagiato sul fiume Brembo, gioca la carta del suo fascino vintage e contemporaneamente quello della natura circostante, la Valcon le sue Prealpi Orobie”, scrive la rivista. Per gli amanti del trekking e dello sporti sentieri per Sussia, per il Cornello del Tasso “borgo storico tra i più belli d’Italia dove nacque il moderno servizio postale” e ...

