Giornata Mondiale dell’Orso polare 2022: salviamo il “re” dell’Artico (Di domenica 27 febbraio 2022) Bianchi, teneri, affettuosi e, a volte, molto buffi…Gli orsi polari sono da sempre un’icona della biodiversità del nostro Pianeta e come tali, hanno un Giornata dedicata interamente a loro: ogni anno, il 27 febbraio si celebra la Giornata Mondiale dell’Orso polare (International Polar Bear Day). La Giornata nasce come un modo per sensibilizzare il mondo sulle drastiche conseguenze che vivono queste creature. E’ vero che sono animali forti e capaci di resistere alle bassissime temperature che caratterizzano i Poli, ma non dobbiamo dimenticare quanto siano diventati fragili a causa delle continue minacce che derivano dai cambiamenti climatici e dallo scioglimento dei ghiacciai. L’innovazione tecnologica ed il progresso che caratterizzano la nostra civiltà, non vanno di pari passo con la ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Bianchi, teneri, affettuosi e, a volte, molto buffi…Gli orsi polari sono da sempre un’icona della biodiversità del nostro Pianeta e come tali, hanno undedicata interamente a loro: ogni anno, il 27 febbraio si celebra la(International Polar Bear Day). Lanasce come un modo per sensibilizzare il mondo sulle drastiche conseguenze che vivono queste creature. E’ vero che sono animali forti e capaci di resistere alle bassissime temperature che caratterizzano i Poli, ma non dobbiamo dimenticare quanto siano diventati fragili a causa delle continue minacce che derivano dai cambiamenti climatici e dallo scioglimento dei ghiacciai. L’innovazione tecnologica ed il progresso che caratterizzano la nostra civiltà, non vanno di pari passo con la ...

Advertising

vaticannews_it : per portare pace ad ogni uomo su questa nostra amata terra'. (PapaFrancesco ?? - Pontifex_it : Ho scelto come tema per la prossima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato “Costruire il futuro con i migra… - ilfaroonline : Giornata Mondiale dell’Orso polare 2022: salviamo il “re” dell’Artico - Lucia05149332 : RT @Linkiesta: Freniamo l’amore per il pistacchio prima che diventi una relazione tossica Lo vediamo ovunque, ormai. Ma questa sovraesposi… - av28av : Oggi sarà la giornata mondiale …. Del “chissenefrega “ -