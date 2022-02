Giocattoli bomba lanciati dai russi in Ucraina | cosa sono? Fake news o verità?

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'allarme del Parlamento ucraino: aerei russi lanciano giocattoli-bomba. Esplosivi anche nei cellulari e… - MediasetTgcom24 : Parlamento Ucraina: aerei russi lanciano giocattoli-bomba #volodymyrzelensky #lavrov #ucraina #crisiucraina… - EsercitoBalanzo : RT @affari_politici: Giocattoli bomba lanciati dagli aerei. Fidatevi dei professionisti dell'informazione. #propaganda #fakenews https://t.… - TuvoReal : RT @AStramezzi: Dopo due anni di menzogne del mainstream su Covid assenza di terapie efficaci e Vaccini c’è anche solo uno di voi che crede… - AntonioChiavar4 : RT @MediasetTgcom24: Parlamento Ucraina: aerei russi lanciano giocattoli-bomba #volodymyrzelensky #lavrov #ucraina #crisiucraina #russia h… -

Ultime Notizie dalla rete : Giocattoli bomba

I timori di una guerra sporca crescono, tra, ordigni termobarici e l'allarme dell'intelligence ucraina su possibili attacchi chimici sotto falsa bandiera in Donbass. E a far paura ...Succede nella regione di Sumy, nel nord est, come denunciato su Twitter dalla Verchovna Rada, il parlamento ucraino: 'Gli aerei russi disperdonoper bambini, telefoni cellulari e oggetti ...Guerra Ucraina-Russa:«Gli aerei di Mosca lanciano giocattoli bomba». L'accusa del Parlamento ucraino contro il ...A Dnipro, nella zona est dell’Ucraina, un rifugio antiaereo è diventato una terapia intensiva per neonati. I piccoli sono stati trasferiti qui dall’ospedale pediatrico e portati in braccio dalle infer ...