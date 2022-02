GfVip, Nicola Pisu affossa Miriana Trevisan: “Non stai bene” (Di domenica 27 febbraio 2022) Le parole di Nicola Pisu verso Miriana Trevisan non sono rimaste inosservate. Il ragazzo l’ha presa di mira pesantemente. Le controversie all’interno della casa più criticata d’Italia sono ormai all’ordine del giorno. Da ogni parte arrivano botta e risposta, con prese di posizioni e fazioni ben delineate. Anche il figlio d’arte, Nicola Pisu, ha voluto dire la sua, dopo esser stato eliminato dal GfVip. Infatti, ha reagito alla discussione avvenuta di recente fra tre concorrenti ancora in lizza: Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Nicola Pisu in posa sorridente (WebSource)Lui è il figlio dell’imprenditrice Patrizia Merigliani, colei che gestisce il concorso di bellezza ... Leggi su topicnews (Di domenica 27 febbraio 2022) Le parole diversonon sono rimaste inosservate. Il ragazzo l’ha presa di mira pesantemente. Le controversie all’interno della casa più criticata d’Italia sono ormai all’ordine del giorno. Da ogni parte arrivano botta e risposta, con prese di posizioni e fazioni ben delineate. Anche il figlio d’arte,, ha voluto dire la sua, dopo esser stato eliminato dal. Infatti, ha reagito alla discussione avvenuta di recente fra tre concorrenti ancora in lizza: Manila Nazzaro,e Soleil Sorge.in posa sorridente (WebSource)Lui è il figlio dell’imprenditrice Patrizia Merigliani, colei che gestisce il concorso di bellezza ...

