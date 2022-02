Gf Vip, Jessica sparla di Soleil davanti a Miriana (VIDEO). La reazione dei fan: “Dirlo in faccia no? Ma stiamo scherzando?” (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel corso della giornata odierna, nella casa del Gf Vip, c’è stato un episodio che non è passato inosservato ai telespettatori del fortunato reality. In particolare, Jessica davanti a Miriana, si è lamentata del ‘comportamento’ in cucina di Soleil. Ecco il VIDEO dell’episodio: ma stiamo scherzando? #Soleilarmy #GFvip pic.twitter.com/iNxOTXPLJX — Soleesophie (@soleesophie) February 27, 2022 Nel giro di pochi minuti, la clip si è diffusa sui social e alcuni fan di Soleil hanno espresso il proprio malcontento su quanto affermato da Jessica. Ecco alcuni commenti su Twitter: “Ma stiamo scherzando?”; “È invidiosa di Soleil”; “Dirlo in ... Leggi su pallonepazzo (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel corso della giornata odierna, nella casa del Gf Vip, c’è stato un episodio che non è passato inosservato ai telespettatori del fortunato reality. In particolare,, si è lamentata del ‘comportamento’ in cucina di. Ecco ildell’episodio: ma? #army #GFvip pic.twitter.com/iNxOTXPLJX — Soleesophie (@soleesophie) February 27, 2022 Nel giro di pochi minuti, la clip si è diffusa sui social e alcuni fan dihanno espresso il proprio malcontento su quanto affermato da. Ecco alcuni commenti su Twitter: “Ma?”; “È invidiosa di”; “in ...

